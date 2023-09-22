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أحمد جودة - القاهرة -

يحظى موعد مباراة أتلتيك بيلباو وديبورتيفو الأفيس في الدوري الاسباني، باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وديبورتيفو الأفيس

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق ديبورتيفو الأفيس، مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو ديبورتيفو الأفيس

وتذاع أحداث مباراة أتلتيك بيلباو ديبورتيفو الأفيس، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 3.