عاجل.. حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة تمرده وسبب مغادرته لمعسكر الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح حقيقية تمرده على الجهاز الفني والغياب عن مباراة الأبيض أمام بيراميدز في الدوري، وسبب مغادرته لمعسكر الفريق.

حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة تمرده وسبب مغادرته لمعسكر الزمالك



ونشر حسام عبدالمجيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "رسالة مهمة لاعظم جمهور في العالم لم ولن اتمرد في يوم من الايام علي من لهم الفضل عليا بعد الله سبحانه وتعالي كنتم دائما العون السند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذي لن يتغير أبدا".



وقال مدافع الزمالك في تصريحات صحفية: "كل ما ينشر حول تمردي غير صحيح، ولم اعترض على قرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو".



وتابع: "لقد علمت صباحا بعدم مشاركتي في التشكيل الأساسي للفريق، وأنني خارج القائمة، ولهذا السبب فضلت مغادرة المعسكر، لأن والدتي مريضة وكنت أريد الاطمئنان عليها، وليس للتمرد على قرار الجهاز الفني مطلقًا".



واختتم حسام عبدالمجيد "أنا أحب واحترم نادي الزمالك وجماهيره، وحزين بشدة على ما يتداول من أخبار حول تمردي على الفريق، الجميع لا يعلم الحقيقة، وكل ما يتردد أكاذيب، وأتمنى الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل".