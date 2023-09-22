نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الأهلي في دوري روشن السعودي.. ما موقف رونالدو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمتابعة مباراة النصر والأهلي بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الأهلي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق المصري مدحت شلبي على قناة صوتية أولى، والإماراتي فارس عوض على قناة صوتية ثانية.