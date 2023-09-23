نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة البنك الأهلي.. موقف رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري النيل، والمقرر إقامتها على ملعب استاد السلام، في الرابعة عصر الإثنين المقبل.

ويسعى بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، للفوز أمام البنك الأهلي واقتناص نقاطه الثلاث الأولي في الدوري، يعد تعادله إيجابيا أمام الزمالك، بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة البنك الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: احمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد

الهجوم: فيستون ماييلي



موقف رمضان صبحي من مواجهة البنك الأهلي



من المقرر ان يكون رمضان صبحي جاهزًا لمواجهة البنك الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته أمام الزمالك.

وشارك رمضان صبحي بديلًا في مباراة الزمالك، فيما نجح في تسجيل هدف بيراميدز الثاني وإدراك التعادل أمام الأبيض.