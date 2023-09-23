نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يهاجم باريس سان جيرمان ويتحدث عن مستقبله بعد الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي هجوما حادا على ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كشف أن الأمور هناك لم تسر كما كان ينتظر خاصة بعد تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين على حساب فرنسا في نهائية مونديال قطر 2022.



وكان ميسي البالغ من العمر 35 عامًا قد تُوّج مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022 خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وذلك بالفوز على المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين عقب التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما مع نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة النهائية للبطولة.



وقال ميسي في مقابلة مع برنامج أولغا الأرجنتيني:" أكثر ما كان يؤلمني هو عدم الحصول على التكريم المناسب من باريس سان جيرمان عقب فوزي بلقب المونديال".



وأضاف: "الأمر كان مفهومًا. كنا نحن السبب في عدم تتويجهم باللقب مرة أخرى. كنت اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على تكريم من بين زملائي الـ25 الآخرين بالمنتخب لكن الأمر لا يهم".



وعن المونديال المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 2026، علق ميسي قائلًا: "لا أفكر فيه حتى الآن، ما يزال بعيدًا لكني نعم أفكر في كوبا أمريكا المقبلة. أريد الوصول إليها وأنا بحالة جيدة، ومن الجيد أنها ستقام هناك في الولايات المتحدة، سيكون أمرًا جيدًا".



وتابع: "الآن لم نعد نفكر في البطولة المئوية التي أقيمت هنا أيضًا، فإذا كنا خسرنا النهائي وقتها، إلا أن البطولة كانت جميلة، وبعدها سأرى مدى حالتي وإذا ما كنت بحالة جيدة، فالأعوام تمر".



وعن أهدافه المقبلة، قال ميسي: "شخصيتي أنني أبحث عن الفوز وأن ألعب بتنافسية. الآن أصبحت أكثر راحة، لكن دون أن ألحظ لكنني ما زلت نفس الشخص الذي يلعب ويستعد للمباريات دومًا بنفس الطريقة، لكن الحقيقة أنني أكبر في السن".



وعن عمله في المستقبل عقب اعتزاله كرة القدم، اختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "أحب العمل كمدير رياضي، أن أمكث مع اللاعبين الصغار وأن أعلمهم".