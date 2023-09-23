نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الليجا قبل لقاءات اليوم السبت.. بيلينجهام في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري الإسباني مباريات الليجا التي يتنافس فيها ٢٠ نادي على اللقب في الموسم الحالي على رأسهم برشلونة وريال مدريد.



يواصل نجوم الليجا جهودهم في كل مباراة من أجل تسجيل الأهداف للمنافسة على لقب هداف الليجا الذي توج به البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في الموسم الماضي برصيد ٢٣ هدف.



يطمح ريال مدريد في استعادة ذاكرة الانتصارات والبطولات في الموسم الحالي، حيث تمكن نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل ٥ أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الليجا.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..



١ - جود بيلينجهام - ريال مدريد - ٥ أهداف

٢ - اندير بارنتشيا - ريال سوسيداد - ٣ أهداف

٣- فيران توريس - برشلونة - ٣ أهداف

٤- تاكيفوسا كوبو - ريال بيتيس - ٣ أهداف

٥- ويليان خوسي دي سيلفا- ريال بيتيس - ٣ أهداف

٦ - ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - ٣ أهداف

٧- ألكسندر سورلوث - فياريال - ٣ أهداف

٨- هوجو دورو - فالنسيا - ٣ أهداف

٩- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - ٣ أهداف

١٠- سيرجيو أريباس - ألميريا - هدفين