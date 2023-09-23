نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة نوتينجهام سيتي.. هالاند يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست، مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على ملعب الاتحاد معقل النادي السماوي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 نقطة حتى الآن، بينما يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام فوريست

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي.

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين.

الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست عبر قناة beIN Sports Premium1HD.