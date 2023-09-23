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أحمد جودة - القاهرة - علق الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مدريد في الديربي والذي يقام بقمة الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

سيميوني قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"مباراة مهمة في الدوري، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا بأفضل طريقة".

وأضاف:"لقد تنافسنا بشكل جيد دائما مع ريال مدريد وبرشلونة".

وتابع:"كوكي يمر بحالة جيدة، لاحقا سنقرر ما إذا كان سيشارك ضد ريال مدريد أم لا".

سيميوني يعلق على مواجهة الديربي أمام ريال مدريد

وزاد:"نحن قلقون بشأن اللعبة. يجب أن يُترك الحكم بمفرده، أعتقد أن هذا هو الديربي الأول له، وسيواجهه بحماس لتقديم أداء جيد، مثل اللاعبين. سنشعر بالقلق بشأن تقديم مباراة رائعة".

وأشار:"نحن نجهز للمباراة بكل حماس. أمامنا منافس جيد جدًا وقوي جدًا وواثق جدًا فيما يفعله. لقد تعرض لإصابات كبيرة وقام بإيجاد حلول بأفضل طريقة، ستكون صعبة للغاية".

ورد سيميوني على حقيقة صعوبة التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة مؤخرًا قائلًأ:"في هذه السنوات العشر أو الـ 11 التي أمضيناها، كان لدى ريال مدريد وبرشلونة فرق رائعة، ومع ذلك فقد تنافسنا بشكل جيد للغاية".

وأكمل:"ما يتعين علينا القيام به هو مواصلة تحسين أنفسنا والتفكير في أنفسنا ومن هناك البحث عن الطرق التي قادتنا إلى المنافسة".