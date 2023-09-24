نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي بعد هدفه أمام وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول من تسجيل هدف الريدز الأول أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة 6 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بعد تصويبة رائعة سكنت الشباك.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، فإن محمد صلاح هو خامس لاعب يسجل أو يصنع هدفًا في أول ست مباريات لفريقه في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد في موسم 2000–01، وتييري هنري مع أرسنال في موسم 2004–05، وسيرجيو أجويرو مع مانشستر يونايتد في موسم 2000–01. مانشستر سيتي في 2019-20، وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي في 2022-23.

كما أن محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يساعد في 12 مباراة متتالية مرتين.

◉ 15 مباراة - من أغسطس إلى ديسمبر 2021

◉ 12 مباراة – أبريل 2023 حتى الآن

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

