نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد أحد في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أحد، مساء اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات دور ال 32 من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر ضد أحد في كأس خادم الحرمين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فريق النصر مع نظيره أحد، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان فريق النصر، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أهلي جدة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين

وتعد شبكة قنوات “SSC” السعودية الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة النصر ضد أحد عبر قناة SSC1 HD.