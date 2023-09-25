نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الجبلين باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والسعودية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الدور الـ 32 من البطولة.

موعد مباراة الهلال ضد الجبلين

ويلتقي الزعيم بنظيره فريق الجبلين مساء اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في موسمه الجديد.

وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجبلين

وتبث المباراة، عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير وتذاع بالتحديد عبر قناة ssc sports sd 1 بتعليق" عبدالله الحربي".