أحمد جودة - القاهرة - اليوم في دورى المحترفين .. بتروجت يصطدم بأسوان والنصر للتعدين يواجه بترول أسيوط

تقام اليوم الاثنين في الرابعه عصرا ثلاث مباريات في استكمال الجوله الاولى لدوري المحترفين حيث يشهد ستاد بتروسبورت لقاء صعب بين فريق بتروجت بقيادة سيد عيد مع فريق أسوان الهابط من الدوري الممتاز بقيادة حمدي حمدان .

التعدين مع البترول

وعلى ملعب النصر للتعدين يلتقي فريق النصر للتعدين بقيادة حسن عبد المنعم مع فريق بترول اسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود في لقاء صعيدي قوي يحاول كل فريق الخروج بأحسن نتيجه من أل المنافسه القويه مبكرا .

النجوم ومكادي

ويستضيف ستاد السكة الحديد لقاء الصاعدين من القسم الثالث النجوم بقيادة سعيد عبد العزيز مع فريق مكادى بقيادة عثمان أحمد عثمان في مواجهة متكافئة يسمى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار .

مباريات أمس

فوز حرس الحدود على ابو قير بهدف .

تعادل السكة الحديد مع لافيينا بدون أهداف.