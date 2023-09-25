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أحمد جودة - القاهرة - واصل تشيلسي بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته على أرضه 1-0 أمام أستون فيلا، أمس الأحد، وقال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إن تشيلسي يجب عليه أن ينضج كفريق.

ولم يسجل فريق المدرب الأرجنتيني، الذي كلف النادي اللندني أموالًا طائلة في تعاقدات اللاعبين، أي هدف في آخر ثلاث مباريات، ويحتل المركز 14 بعد انتصار واحد في ست مباريات في أسوأ بداية للموسم منذ عام 1978.

بعد النتائج المخيبة.. بوكيتينو يكشف ما يحتاجه تشيلسي

وقال بوكيتينو: "نحن بحاجة إلى النضوج في التعامل كفريق وليس على الصعيد الفردي فقط".

وأضاف: "في مثل هذه النوعية من المباريات نحن ننافس ونريد الفوز وكرة القدم تدور حول الفوز. لكن عندما يكون معظم اللاعبين صغار السن يحتاجون للتعلم والخبرة وارتكاب الأخطاء.. لذلك نشعر بخيبة أمل وهناك الكثير من المواقف مثل هذه".

وتابع المدرب الأرجنتيني أن الملاك الأمريكيين لتشيلسي، الذين أنفقوا ما يقرب من مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) على ضم لاعبين جدد منذ الاستحواذ على النادي العام الماضي، يشعرون "بخيبة أمل" من النتائج لكنه أضاف أنهم "بحاجة إلى دعم الخطة".

ويستضيف تشيلسي يوم الأربعاء المقبل برايتون آند هوف ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ثم يحل ضيفًا على فولهام جاره في غرب لندن بالدوري في الثاني من أكتوبر المقبل.