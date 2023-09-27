نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليل يتعثر أمام ريمس بهدفين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل أمام نظيره فريق ريمس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي موسم 2023/2024.

- الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة ليل وريمس برتم سريع وقوة كبيرة من ريمس حتى سجل محمد دارامي الهدف الأول في الدقيقة 12 صنعه له مارشال مونتيسي وعاد كايتو ناكامورا بالهدف الثاني في الدقيقة 16 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2/0.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات ليل للهدف الأول وريمس للهدف الثالث والفوز بالمباراة حتى سجل بنيامين اندري هدف في الدقيقة 80 صناعة ايسمايلي وانتهت المباراة 2/1.

- ترتيب ليل وريمس في الدوري

ويحتل نادي ريمس المركز الخامس بجدول ترتيب ليج وان برصيد 10 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرتين بينما يأتي ليل في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل مرتين وخسر اثنان.