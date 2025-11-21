نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية ويؤكد أهمية المشروعات القومية للسير نحو رؤية مصر 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتاح معرض "Cairo ICT" وإطلاق خدمات المصريين بالخارج

افتتح رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع معرض "Cairo ICT"، وشهد الإطلاق التجريبي لعدة خدمات رقمية مخصصة للمصريين بالخارج على منصة "مصر الرقمية"، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة

شهد رئيس الوزراء توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة، ويعزز من قدرة الدولة على تأمين مصادر طاقة مستدامة وآمنة.

متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

أكدت الحكومة حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، باعتبارها أكبر مشروع تنموي شامل يستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية بشكل متكامل.

تيسير دخول السائحين عبر التأشيرة الإلكترونية

تابع رئيس الوزراء جهود تسهيل دخول السائحين عبر "التأشيرة الإلكترونية"، مشددًا على أهمية القطاع السياحي كأسرع القطاعات الموفرة للعملة الصعبة، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.

مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

نيابة عن رئيس الجمهورية، ترأس رئيس الوزراء وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 بجنوب إفريقيا، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي والانخراط في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.