نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا خلال اجتماع موسع مع ممثلي كبريات الشركات في جوهانسبرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الفكرية والبحثية في جنوب إفريقيا، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى مدينة جوهانسبرج لتمثيل مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء الاجتماع تحت شعار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب إفريقيا، بهدف دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

تفاصيل الاجتماع

شهد الاجتماع حضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى جانب السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب إفريقيا. وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي، مع استعداد الدولة لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين من جنوب إفريقيا.

تصريحات رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة. واستعرض خلال الاجتماع جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وإقامة بنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

توجيهات الحكومة بشأن القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح دور الحكومة في الاقتصاد وتوسع من مساحة عمل القطاع الخاص. وأوضح أن الدولة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، مع فتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص الذي أسهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي 2024/2025.

برامج الإصلاح الاقتصادي

تطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف طرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية إلى القطاع الخاص بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز الفرص الاستثمارية.

الإجراءات الضريبية الجديدة

استعرض رئيس الوزراء المرحلة الأولى من حزمة إجراءات تيسير المنظومة الضريبية والتي تهدف إلى تبسيط الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أكد اهتمام الدولة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة من خلال إجراءات جديدة لتسريع تسوية المنازعات الضريبية وتسهيل الإجراءات.

الاستثمار في الطاقة والصناعة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات التحول الرقمي وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى حوافز واسعة للمستثمرين في قطاعات الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات. كما تحدث عن برنامج الرخصة الذهبية الذي يسهم في تسريع إجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضي.

فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض مدبولي المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تعد من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات العالمية نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتسهيل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا. وأوضح أن المنطقة توفر فرصًا صناعية ولوجستية واسعة مع بنية تحتية متطورة ومزايا جمركية كبيرة.

نتائج الإصلاح الاقتصادي منذ 2024

أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، الأمر الذي مكن الجهاز المصرفي من تلبية الطلبات على العملات الأجنبية دون تأخير. كما أشار إلى تبني سياسة مرنة لسعر الصرف أسهمت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتقليل معدلات التضخم.