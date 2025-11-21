البرازيل تقصى المغرب من كأس العالم للناشئين

البرازيل تقصى المغرب من كأس العالم للناشئينودع منتخب المغرب تحت سن 17 عام بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر بخسارته امام البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف وجاء هدف البرازيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف

شهد الشوط الأول أحداثاً مثيرة، حيث تقدم المنتخب البرازيلي مبكرًا في الدقيقة 16، بعد هجمة منظمة انتهت بتسديدة للاعب ديل وجدت طريقها إلى الشباك، ليكون هذا الهدف الأول في المباراة.

وقبل نهاية الشوط، حصل المنتخب المغربي على ضربة جزاء في الدقيقة 45 بعد عرقلة واضحة لأحد لاعبيّه داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 45+4، نجح اللاعب زياد باها في تحويل الركلة إلى هدف، ليسجل التعادل للمغرب.

أما الشوط الثاني، فلم تشهد معظم دقائقه فرصاً خطيرة، لكن المفاجأة جاءت في الدقيقة 90+5، حيث سجل البرازيلي ديل هدفه الثاني وهدف فريقه القاتل في الثواني الأخيرة.

وتلقى ديل بينية سحرية من زميله، تمكن على إثرها من مراوغة الحارس وإيداع الكرة في الشباك.

وبهذا الفوز، ضمنت البرازيل مقعدها في نصف النهائي، حيث ستواجه منتخب البرتغال.