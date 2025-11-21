نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: القطاع الخاص يقود الاستثمار في مصر وبرامج الطروحات الحكومية تفتح آفاقًا جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: القطاع الخاص يقود الاستثمار في مصر وبرامج الطروحات الحكومية تفتح آفاقاً جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها لتولي دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية في جنوب إفريقيا، حيث استعرض رئيس الوزراء برامج الدولة وخططها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو نمو اقتصادي مستدام.

وثيقة سياسة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بشكل واضح دور الحكومة في الاقتصاد وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة حددت سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، مع منح القطاع الخاص القدرة على قيادة الاستثمارات، حيث ساهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، ما يعكس التوجه الواضح لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

برامج الطروحات الحكومية وآفاق الاستثمار

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف طرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتيح فرصًا استثمارية واعدة وتوسع مشاركة القطاع الخاص. كما أبرز الجهود المستمرة لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية إلى القطاع الخاص، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار.

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لا يقتصر على الاستثمارات المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبني سياسات داعمة للابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد تنافسي وشامل.



تؤكد جهود الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء، أن القطاع الخاص أصبح القوة الدافعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، وأن برامج الطروحات الحكومية والمبادرات الجديدة توفر فرصًا حقيقية لتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي.