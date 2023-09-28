عاجل.. تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير تلفزيونية اليوم عن تفاصيل عقد محمد الشناوي الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي



وأشار الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، لتعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يقوم بتعديل عقد الشناوي وسوف يتخطى عقده مبلغ أكثر من 15 مليون جنيه، مع توفير عقد إعلاني مميز له".

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج

ويجهز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سانت جورج مساء غدًا الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.