نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة مباريات الدوري الإسباني وخاصة محبي فريقي برشلونة وريال مدريد في معرفة مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الليجا والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل 29-9-2023.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني فريق جيرونا برصيد 19 نقطة، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ما هي مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني؟

الجمعة 29-9-2023

برشلونة ضد إشبيلية – الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 30-9-2023

خيتافي ضد فياريال – الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رايو فاليكانو ضد مايوركا – الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جيرونا ضد ريال مدريد – الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 1-10-2023

ألمريا ضد جرناطة – الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ألافيس ضد أوساسونا – الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال بيتيس ضد فالنسيا – الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد ضد قادش – الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الإثنين 2-10-2023

لاس بالماس ضد سيلتا فيجو – الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مواجهات الجولة الثامنة، عبر قنواتها المشفرة.