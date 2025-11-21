أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يبحث تعزيز استثمارات شركة «أنجلو جولد أشانتي» في منجم السكري خلال لقاء رسمي بجوهانسبرج على هامش قمة العشرين

عقب وصوله إلى جوهانسبرج لترؤس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاءً مهمًا مع مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" المستثمرة في منجم السكري للذهب، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين.

تفاصيل اللقاء الرسمي

التقى رئيس الوزراء بالسيد ستيوارت بيلي، رئيس الاستدامة والشئون المؤسسية بالشركة في جنوب إفريقيا، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أحمد علي شريف سفير مصر لدى جنوب إفريقيا. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص تطوير عمليات الشركة وزيادة حجم استثماراتها في مصر.

تأكيدات متبادلة لتعزيز الاستثمارات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للشراكة الإستراتيجية مع الشركة، مؤكدًا حرصه على متابعة أعمالها ودعم توسعها في مصر، لا سيما في قطاع التعدين عن الذهب. وأشار إلى زيارته السابقة لمنجم السكري وتطلعه للاطلاع على أحدث تطورات العمل داخله.

من جانبه، أكد ستيوارت بيلي تقدير الشركة للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية، معلنًا تطلع "أنجلو جولد أشانتي" لمزيد من الاستكشافات وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم الرعاية والترويج للمتحف المصري الكبير.

مناقشة التحديات وفرص التوسع

تطرق اللقاء إلى بحث آليات تذليل العقبات أمام أعمال الشركة في مصر، حيث شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة الكامل بدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الواعدة. كما أبدى استعداده لاستقبال وفد الشركة في القاهرة لبحث مزيد من فرص التعاون.

وأكدت المهندسة هدى منصور تعاون الشركة المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان استمرار التوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للمنجم.