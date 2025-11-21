نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة منصة "إكس" للعمل بعد انقطاع وجيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع (داون ديتيكتور دوت كوم) الإلكتروني، أن منصة (إكس)، المملوكة لإيلون ماسك، عادت إلى العمل لدى معظم المستخدمين في الولايات المتحدة، بعد عطل وجيز، الجمعة، وذلك بعد أيام فقط من تعطل منصة التواصل الاجتماعي، بسبب مشكلة في شبكة (كلاود فلير).

وأفاد الموقع بوجود أقل من 500 بلاغ عن مشكلات في المنصة حتى الساعة 11:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هبوطًا من ذروة 20500 في وقت سابق اليوم.

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين من العطل عن العدد المعلن، لأن هذه البلاغات يقدمها المستخدمون. ولم ترد إكس بعد على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أدى ارتفاع غير معتاد في حركة بيانات الإنترنت إلى عرقلة وصول آلاف المستخدمين إلى منصات مثل: إكس و(كانفا) و(تشات جي.بي.تي) و(جريندر).

وأظهرت بيانات داون ديتيكتور، أن كلاود فلير تعطلت اليوم أيضًا لدى أكثر من 500 مستخدم في الولايات المتحدة حتى الساعة 10:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي، تسبب انقطاع كبير في خدمة شركة (أمازون) السحابية، (أمازون ويب سيرفسيز)، في حدوث عطل عالمي، مما أثر على خدمات أمازون وتطبيقاتها مثل (ريديت) و(روبلوكس) و(سناب شات).

وفي يوليو العام الماضي، تسبب تحديث لأحد برمجيات (كراود سترايك) في عطل واسع النطاق، لأنظمة شركة (مايكروسوفت)، مما أدى إلى تعطيل شركات طيران ورعاية صحية وشحن وتمويل.