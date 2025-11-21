الشوافي يحذّر: موجة الصقيع تصل ذروتها
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من اشتداد موجة الصقيع على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.
وتَوقَّع الفلكي الشوافي انخفاض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، حيث ستشهد ليلتا الجمعة والسبت ذروة موجة الصقيع الحالية في المرتفعات والأحواض الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.
ونبه الشوافي من رياح نشطة ورطوبة مرتفعة نسبياً في بعض المناطق، ونصح الجميع بأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.
وأوضح الفلكي اليمني أن "المحسوسة" أخفض من الليلة الماضية بحدود درجة إلى درجتين مئوية، داعياً إلى توخي الحذر ومتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: موجة الصقيع تصل ذروتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.