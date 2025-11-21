أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: موجة الصقيع تصل ذروتها

الشوافي يحذّر: موجة الصقيع تصل ذروتهاحذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من اشتداد موجة الصقيع على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وتَوقَّع الفلكي الشوافي انخفاض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، حيث ستشهد ليلتا الجمعة والسبت ذروة موجة الصقيع الحالية في المرتفعات والأحواض الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

ونبه الشوافي من رياح نشطة ورطوبة مرتفعة نسبياً في بعض المناطق، ونصح الجميع بأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

وأوضح الفلكي اليمني أن "المحسوسة" أخفض من الليلة الماضية بحدود درجة إلى درجتين مئوية، داعياً إلى توخي الحذر ومتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر.