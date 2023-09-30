انت الان تتابع خبر صندوق الاستثمار السعودي يفاجئ الجميع ويقترب من الاتفاق مع النجم زين الدين زيدان لتدريب هذا الفريق ...الاسم سيصدمك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لتقارير إعلامية، تم الكشف اليوم الخميس عن اتفاق يقرب زين الدين زيدان من تدريب نادي مارسيليا الفرنسي.

وأكدت إذاعة "France Bleu Provence" أن زيدان اتفق على تدريب مارسيليا في حال نجاح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على النادي. وذكر التقرير أن زيدان يرغب في العودة إلى التدريب، وأن مارسيليا هو أحد الخيارات التي يفضلها، خاصةً وأنه من مواليد مدينة مارسيليا الفرنسية.

يأتي هذا الاتفاق بعد تقارير إعلامية سابقة ربطت بين مارسيليا وصندوق الاستثمارات العامة، حيث يسعى الصندوق إلى شراء النادي الفرنسي.