انت الان تتابع خبر لايصدق جماهير غلطة سراي تنفجر غضبا على مدرب نادي الفريق بسبب ما فعله مع اللاعب المغربي حكيم زياش والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في المباراة التي فاز فيها فريق غلطة سراي أمس، ضد مضيفه إسطنبول سبور (1-0)، ضمن جولة السوبر ليغ التركية المؤجلة ، ما شكل حالة من الغضب لدى جماهير الفريق على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء هذا القرار بناءً على رغبة المدرب في منحه راحة ، ورد مدرب الفريق أوكان بوراك على الجماهير الغاضبة، أنه تم اتخاذ قرار بعدم مشاركة حكيم زياش بهذه المباراة بهدف منحه فترة استراحة كافية، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأضاف بوروك قائلاً: "ليس هناك أي قلق كبير بشأن حكيم زياش، ولكننا أردنا منحه الراحة ، ونحن نتبع نفس الفلسفة في اللعب، وبما أن هناك العديد من المباريات في انتظارنا، سنخوضها بأفضل اللاعبين المتاحين". وأكدت العديد من المصادر الصحفية التركية إلى أن الدولي المغربي حكيم زياش ، يعاني من شد عضلي تعرض له خلال اللقاء السابق الذي جمع فريقه بنادي باشاك شهير وعرف تسجيله لهدف رائع.

مما تسبب في غيابه عن تدريبات الفريق الأخيرة حيث كان يخضع لجلسات علاج مكثفة ، ومن المتوقع أن يكون زياش حاضر في المباراة المقبلة بالدوري التركي.