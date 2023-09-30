انت الان تتابع خبر وداعا إيها الفرعون المصري .. جماهير الكرة العربية يبكون الليله بسبب ماحدث مع اللاعب محمد صلاح وصدم الملايين حول العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تثار الشكوك حول مستقبل محمد صلاح في نادي ليفربول في الآونة الأخيرة بعد قرار النادي بالتعاقد مع لاعب بديل له. وأعلن النادي الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يلعب في نفس مركز صلاح. تمت تفاصيل التعاقد بنجاح وهو الصفقة الثانية للفريق هذا الصيف. قد تمكن ليفربول من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر في وقت سابق من برايتون. وأعلن النادي عن حصوله على خدمات سوبوسلاي قادمًا من لايبزيج الألماني. وقال سوبوسلاي إنه سعيد للغاية بالانضمام إلى ليفربول وأنه لا يطيق الانتظار للعب مع الفريق. يمتد عقد سوبوسلاي مع النادي حتى عام 2028. تم حسم الصفقة بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج، والتي تقدر بـ 70 مليون يورو.

من المتوقع أن يغادر محمد صلاح نادي ليفربول في المستقبل القريب، بالرغم من عدم الإعلان الرسمي عن رحيله حتى الآن. تعتقد بعض الجماهير أن تعاقد الفريق مع لاعب بديل لصلاح يعني أن الإدارة تسمح له بالرحيل.

تنتشر الآن العديد من التقارير والأخبار الصحفية الأجنبية والعربية التي تشير إلى اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول وانتقاله إلى نادٍ آخر.

يأتي ذلك بسبب العروض التي تلقاها صلاح من أندية أوروبية وخليجية بعد أداء ليفربول السيء في الموسم الماضي.

يجدر بالذكر أن ليفربول احتل المركز الخامس في نهاية الموسم ولم يحقق أي بطولة، كما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

وعلى الرغم من ذلك، حذرت التقارير الصحفية الإنجليزية ليفربول من محاولات أندية الدوري السعودي لخطف صلاح، وخاصة نادي الهلال.

بالإضافة إلى العرض السعودي، يتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح ويدرس إمكانية التعاقد معه لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأتي هذه العروض وغيرها على الرغم من وجود عقد لصلاح مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.

بالتالي، لا يزال مستقبل صلاح غير مؤكد وقد يشهد تغييرًا في الفريق الذي سيلعب له في الموسم القادم.

يدرس نجم ليفربول، محمد صلاح، إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأتي هذه العروض وغيرها بالرغم من أن صلاح يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.