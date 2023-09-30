نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي البريميرليج قبل لقاءات الجولة السابعة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان لانطلاق أحداث مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2023.

وفي سياق متصل يتساءل الكثير من مشجعي الساحرة المستديرة عن من يتصدر قائمة هدافي البريميرليج قبل لقاءات الجولة السابعة ؟.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتواجد إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثماني نقاط، وفيما يلي باقي الترتيب:

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

2-أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 4 أهداف.

3- إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

4- بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

5- محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

6- تايوو أونيي، نوتينجهام فورست، 3 أهداف.

7-جارود بوين، وست هام، 3 أهداف.

8-سون هيونج مين، توتنهام، 3 أهداف.

9-هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 3 أهداف.

10-سولى مارش، برايتون، 3 أهداف.

11- كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 3 أهداف.