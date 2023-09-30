نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات الناقلة للمواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق كريستال بالاس، والتي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 9 نقاط حتى الآن، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3