نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 29-09-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
مازيمبي × بيج بوليتس - 4 مساءا
بترو أتليتكو × سونجو - 5 مساءا
الترجي × داون - 7 مساءا.
صن داونز × بومامورو - 7 مساءا
يانج افريكانز × المريخ - 7 مساءا
حوريا × ميدياما - 7 مساءا
الجيش الملكي × النجم الساحلي - 9:30 مساءا
الوداد البيضاوي × حافيا كوناكري - 10 مساءا