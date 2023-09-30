نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 29-09-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة مازيمبي × بيج بوليتس - 4 مساءا

بترو أتليتكو × سونجو - 5 مساءا

الترجي × داون - 7 مساءا.

صن داونز × بومامورو - 7 مساءا

يانج افريكانز × المريخ - 7 مساءا

حوريا × ميدياما - 7 مساءا

الجيش الملكي × النجم الساحلي - 9:30 مساءا

الوداد البيضاوي × حافيا كوناكري - 10 مساءا