عمومية الأولمبى تثير جدلًا بين المؤيدين والمعارضين

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أحمد جودة - القاهرة - عمومية الأولمبى تثير جدلاً بين المؤيدين والمعارضين

لم يتوقف الحديث بين أعضاء النادى الأولمبى خلال الساعات الأخيرة حول الجمعية العمومية التى أقيمت أمس ولم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع الثانى.

وشهدت الجمعية العمومية حضور

10508 عضو فى الاجتماع الأول حضر منهم 1060 فى الاجتماع الثانى وبالتالى أعلنت اللجنة القضائية المشرفة عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الاجتماع.

وأرجعت اللجنة القضائية عدم اكتمال النصاب القانونى إلى أنه طبقا للائحة النادى لا بد أن يحضر الاجتماع الثانى ثلث الحاضرين فى الأول وهو 3503 عضوًا بينما بلغ عدد الحاضرين 1060 عضوًا.

وظل الاعضاء الحاضرين فى الاجتماع الثانى يتنقدون سياسه إدارة النادى داخل الملعب الفرعى مقر الاجتماع ويهتفون ضد المجلس بينما ظل المؤيدون يترقبون الموقف من حديقة النادى ويتمنون عدم اكتمال النصاب القانونى.

وعقب إعلان اللجنه المشرفه على الجمعية العمومية عدم اكتمال النصاب القانونى تباينت ردود الأفعال بين المؤيدون لمجلس الإدارة والمعارضون له وتبادل الطرفين التراشق على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى.

ويرى المؤيدون لمجلس إدارة النادى الأولمبى أن عدم اكتمال الجمعية العمومية يعنى أن أغلبية الأعضاء تؤيد وتبارك سياسة المجلس بينما يرى المعارضون أن مجرد حضور أكثر من ألف عضو الاجتماع والهتاف ضد المجلس وانتقاد سياسته كافى لاهتزاز مقاعد أعضاء مجلس الإدارة.

وتباينت ردود أفعال أعضاء مجلس الإدارة واتفقا الجميع على توجيه الشكر للجمعية العمومية على الحضور سواء مؤيدين أو معارضين بينما أكدا الثنائى إيهاب الكاس وأحمد أبو زهرة على وجود مطالب وأراء للأعضاء وسلبيات للمجلس ووعدا بالعمل على تحقيق المطالب وتلافى السلبيات.