نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يكشف تفاصيل إصابة رافينها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه البرازيلي رافينها خلال مباراة الأمس أمام إشبيلية والتي حسمها البارسا لصالحه بهدف نظيف.

وكان رافينها قد اضطر لمغادرة مباراة فريقه برشلونة أمس أمام إشبيلية متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.

عاجل.. برشلونة يكشف تفاصيل إصابة رافينها

وأصدر نادي برشلونة بيانًا أوضح خلاله تفاصيل الإصابة التي تعرض لها رافينها حيث أشار إلى أنه أصيب في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، وأن عودته تعتمد على سرعة تعافيه.

فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن غياب رافينها عن برشلونة سيكون لمدة شهر وأن النادي يستهدف تجهيزه لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

