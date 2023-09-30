نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مفاجآة في مانشستر يونايتد وغضب الخليفي من ليفاندوفسكي وموقف الونسو من تدريب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 30-9-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

مفاجآة بخصوص سانشو

فجرت صحيفة "ديلي ميل "الإنجليزية مفاجآة مدوية بخصوص النجم جادون سانشو حيث جهزت إدارة الشياطين الحمر بديل اللاعب.

وتم إبعاد سانتو عن تدريبات الشياطين الحمر الجماعية رغم استكمال التحقيقات في الأزمة التي لحقت باللاعب.

آزمة لفريق آرسنال قبل مواجهة بورنموث

يعاني فريق آرسنال في الوقت الحالى من وجود 6 لاعبين مصابين قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وأشارت صحيفة:"ديلي ميل" أن سوف يتعين على المدير الفني ميكيل أرتيتا من أجل التعامل مع هذه المشكلة.

غضب الخليفي من ليفاندوفسكي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان كان يرغب بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الحالى.

وقال الخليفي:"لدي سياسة في التعاقدات ولكن ليس سر أن اللاعب ليفاندوفسكي مهاجم لا يصدق وكنت ارغب في التعاقد معه".

الونسو يحسم موقفه من تدريب ريال مدريد

وتحدث الونسو مدرب فريق باير ليفركوزن لأول مرة على ارتباط المدير الفني بتدريب فريق ريال مدريد.

وقال ألونسو:"الوقت مبكر جدًا في الوقت الحالى ها نحن الآن في سبتمبر وليست لدى مشكلة للمناقشة".