نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار بإياب دور الـ32 من الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مفاجآت في تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسارة بهدفين نظيفين أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

