نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لم أتخيل أبدًا تجاوز بيليه" نيمار يحقق علامة تاريخية لا تنسى مع البرازيل.. وهدية خاصة إلى ميكالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "لم أتخيل أبدًا الوصول إلى هذا الرقم، أريد أن أقول إنني لست لاعبًا أفضل من بيليه، لكنني كنت أرغب دائمًا في صنع قصتي الخاصة، وكتابة اسمي في تاريخ كرة القدم البرازيلية والمنتخب الوطني، واليوم فعلت ذلك" نيمار بعدما أصبح الهداف التاريخي للبرازيل.

في ليلة 9 سبتمبر 2023، حقق نيمار جونيور علامة تاريخية أخرى في مسيرته الكروية الرائعة، حيث سجل البرازيلي، ضد بوليفيا، هدفه رقم 88 مع قميص المنتخب الوطني البرازيلي، وبالتالي تجاوز الراحل بيليه كأفضل هداف في تاريخ السليساو.

ويعد رقمًا رائعأ بالنسبة للبرازيلي لم يكن قد يتحقق دون مساعدة من زملائه عبر مسيرته الطويلة مع منتخب البرازيل، وأراد لاعب الهيلال السعودي الآن أن يشكرهم عن طريق إرسال هدية مخصصة لكل منهم.

وأرسل البرازيلي زوج من أحذية كرة القدم من علامة "بوما"، وتم تصنيعها خاصة لهذه المناسبة، إنه تصميم أبيض مع تفاصيل ذهبية.

وأهدى نيمار 78 شخصا زوجا من الأحذية الرياضية بتوقيع نيمار الخاص، للأشخاص المؤثرين الذين كان لهم دور في الوصول لهذا الرفم الاسثتنائي ومن تجاوز بيليه، وكان من بينهم ميكالي مدرب منتخب مصر الأوللمبي.

ونجح المدرب البرازيلي قيادة السليساو إلى تحقيق أولمبياد ريو 2016، وكان نيمار يشارك في البطولة، وشكر مدرب الفراعنة نظيره البرازيلي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأراد لاعب ريال مدريد إدر ميليتاو أن يشكر البرازيلي على هديته "مبروك نيمار للوصول إلى رقم 79 هدفًا للفريق الوطني وأصبح أعظم هداف في تاريخنا. شكرًا لك على هذه الهدية، نحن معًا دائمُا".

قائمة أفضل هدافى منتخب البرازيل على مدار التاريخ

ويعد نيمار الآن هداف البرازيل التاريخي وقد سجل 79 هدفا في 125 مباراة، وكان بيليه أفضل هداف بلا منازع للبرازيل حتى عام 1971، مع 77 هدفًا من 92 مباراة، وتعادل نيمار معه بعد تسجيل 77 هدفًا، وكان الهدف الذي تساوى به مع بيليه في ربع النهائي لكأس العالم ضد كرواتيا في عام 2022.

وعبر لاعبان آخران فقط الـ50 هدفًا للبرازيل، حيث سجل كل من رونالدو وروماريو 62 و55 هدفًا على الترتيب، وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

نيمار – 79 هدفًا فى 125 مباراة منذ عام 2010

بيليه - 77 هدفًا فى 93 مباراة بين عامى 1957–1971

الظاهرة رونالدو - 62 هدفًا في 98 مباراة بين عامى 1994-2011

روماريو - 55 هدفًا في 70 مباراة بين عامى 1987-2005

زيكو - 48 هدفًا في 71 مباراة بين عامى 1976-1986

بيبيتو - 39 هدفًا في 75 مباراة بين عامى 1985-1998

ريفالدو - 35 هدفًا في 74 مباراة بين عامى 1993-2003

جارزينيو - 33 هدفًا في 81 مباراة بين عامى 1964-1982

رونالدينيو - 33 هدفًا في 97 مباراة بين عامى 1999-2013

أديمير مينديز – 32 هدفًا في 39 مباراة بين عامي 1945-1953.