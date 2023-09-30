نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد وجيرونا.. صراع الصدارة يشعل الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا، على مضيفه جيرونا، اليوم السبت، على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويملك ريال مدريد، 18 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، ويأمل تحقيق الفوز اليوم لخطف الصدارة، من المتصدر جيرونا.

وحقق "الملكي"، الفوز خلال الجولة الأخيرة أمام لاس بالماس، بثنائية نظيفة، بينما عاد جيرونا، بفوز ثمين، من ملعب فياريال، بهدفين مقابل هدف.

وسيتسلح ريال مدريد، بخدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، منذ بداية المباراة، بعد عودته للمشاركة فى المباريات، بعد تعافيه من الإصابة، خلال ظهوره بديلًا، خلال مواجهة لاس بالماس.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، خاصة وأن الفريقين يحتلان مقدمة ترتيب الليغا خلال الموسم الحالي، وستكون المواجهة قوية لتحديد متصدر المسابقة.

وستحمل المباراة بالنسبة لريال مدريد، بطابع ثأري، بعد خسارته في آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري الإسباني، بنتيجة 2-4، خلال الموسم الماضي.