نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالنيران الصديقة".. توتنهام يفوز على ليفربول بهدفين في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "بالنيران الصديقة".. توتنهام يفوز على ليفربول بهدفين في الدوري الإنجليزي

"بالنيران الصديقة".. توتنهام يفوز على ليفربول بهدفين في الدوري الإنجليزي، ينتظر عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي مساء اليوم.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية في جوجل، عن مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، حيث ينضم الدولي المصري محمد صلاح بين صفوف الريدز.

مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السابعة من خلال السطور التالية.

مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

وذلك حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل عمليات البحث ذات الصله في جوجل عن المباراة.

مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

حيث كان يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وكان يحتضن ستاد توتنهام هوتسبير المباراة بين ليفربول وتوتنهام، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والسادسة والنصف بتوقيت ليبيا والسودان، والخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

واعلن حكم المباراة عن طرد جونز لاعب ليفربول بعد حصوله على البطاقة الحمراء، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول بعد تدخل عنيف على قدم نجم توتنهام.

تمكن اللاعب هيون سون من تسجيل الهدف الأول لفريقه توتنهام هوتسبير بالدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك أليسون بيكر.

وسجل اللاعب جودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول في تسجيل هدف التعادل أمام توتنهام هوتسبير بالدقيقة 49 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد اللاعب ديجو جوتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعد تدخل مع لاعب توتنهام هوتسبير.

وعن طريق النيران الصديقة سجل ماتيب لاعب فريق ليفربول في مرماه بالدقيقة 96 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الثاني، ليتقدم بالهدف الثاني لفريق توتنهام، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق توتنهام إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

"بالنيران الصديقة".. توتنهام يفوز على ليفربول بهدفين في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

وكانت تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية مباراة ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، الناقلة الحصرية لمباريات البطولات الكبرى، وبالتحديد قناة Bein sports HD 1.

تردد قناة beIn Sports 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/ 3.