نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف سون هيونج مين اليوم أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم الدولي سون هيونج مين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، أمام نظيره فريق ليفربول، في المباراة التي تقام في الوقت الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف سون اليوم أمام ليفربول

وتمكن هيونج سون من تسجيل الهدف الأول لفريقه توتنهام هوتسبير في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى فريق ليفربول.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ليفربول مع نظيره توتنهام هوتسبير عبر قناة bein Sports 1HD.