نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايبزيج يفرض التعادل على بايرن ميونخ في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره لايبزيج بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني للموسم الجديد 2023-24.

وحرصا منا موقع الفجر الرياضي على تقديم أخر أخبار كرة القدم العالمية، نستعرض لكم فيما نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج اليوم في البوندسليجا.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

سجل لويس أوبيندا الهدف الأول لصالح لايبزيج بالدقيقة 20 من زمن المباراة، عن طريق تمريرة حاسمة من زميله اكسافر شلاجر.

واضاف كاستيلو لوكيبا الهدف الثاني لصالح فريقه لايبزيج في الدقيقة 26، وذلك بعدما أستغل تمريرة عرضية متقنة من زميله لويس أوبيندا.

وأحرز هاري كين الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم المباراة لصالح البافاري ليتولى نجم إنجلترا تسجيلها بنجاح.

وتمكن ليروي ساني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بايرن ميونخ عن طريق تمريرة حاسمة من زميله جمال موسيالا، وذلك بالدقيقة 70 من زمن المباراة.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الألماني

بهذه النتيجة تواجد بايرن ميونيخ في المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 14 نقطة، بينما احتل لايبزيج المركز الخامس برصيد 13 نقطة.