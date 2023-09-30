نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب هيون سون من تسجيل الهدف الأول لفريقه توتنهام هوتسبير، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك أليسون بيكر.

ثم نجح جودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول في تسجيل هدف التعادل أمام توتنهام هوتسبير في الدقيقة 49 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الأول.

وحصل ديجو جوتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على بطاقة حمراء في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعد تدخل أيضا مع لاعب توتنهام هوتسبير، وكذلك جونز لاعب الريدز في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

ثم سجل ماتيب مدافع فريق ليفربول هدف ذاته، في مرماه عند الدقيقة 96 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الثاني، ليتقدم بالهدف الثاني لفريق توتنهام.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام عند المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 نقطة، بينما احتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.