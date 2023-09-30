أنشيلوتي يعلق على فوز ريال مدريد أمام جيرونا وتصدر الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على فوز فريقه أمام مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي يعلق على الفوز أمام جيرونا

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:": كانت مباراة كاملة لأن الفوز هنا يعني أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا".

وأضاف:"يجب أن نسلط الضوء على العمل الدفاعي للفريق، لقد عملنا على تحسين هذا الجانب في الليلة الماضية، لقد كان الدفاع الجيد أمرًا حاسمًا".

وتابع:" مواجهة فينيسيوس لمدافعي الخصم، وضعنا بيلينجهام في الخارج بشكل أكبر مع الأخذ في الاعتبار أن تشواميني كان قريبًا جدًا من خط الدفاع، لقد كان العمل الجماعي جيدًا جدًا اليوم".

وزاد:" ناتشو كان فيه قلة وضوح خصوصًا في اللحظة الأخيرة من المباراة".

وأوضح:"ناتشو يتألم ويشعر بالحزن، لا ينبغي لأحد أن يشكك فيه لأنه كان دائمًا لاعبًا مناسبًا".

وأردف:" إعطاء ميندي قسطًا من الراحة. فكرت في إشراك فران، لكن من خلال وضع فينيسيوس في الخارج كنت بحاجة إلى فريق يتمتع بخصائص كامافينجا للضغط وقد واصلنا المباراة بشكل جيد".

وواصل:"في الملعب تعاملنا مع الكرة بشكل جيد، لعب فينيسيوس في الخارج وتسبب بيلينجهام في مشاكل للخصم في المركز الذي لعب فيه، عندما تقدمنا بالنتيجة أصبحت المباراة تعتمد على الهجمات المرتدة".

وأكمل:"كان الفريق جيدًا والمباراة كانت قوية للغاية، كان من المعروف أنه بإمكانهم توجه الضرر لنا".

وأشار:"جيرونا يلعب كرة قدم جيدة لكننا نجحنا في السيطرة على الخطوط الدفاعية، الصلابة الدفاعية هي أهم شيء في هذه المباريات".

واختتم تصريحاته:"الوقت مبكر للحديث عن الصدارة، لكن بعد الهزيمة في الديربي كان رد فعلنا جيدًا وبحماس ونحن سعداء بذلك".