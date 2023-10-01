نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الحكام الإنجليزية تصدر بيانًا رسميًا بشان هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا للتعليق على عدم احتساب حكم مباراة توتنهام أمام ليفربول هدفًا صحيحًا للأخير.

بيان رابطة الحكام الإنجليزية بشان هدف لويس دياز الملغي

وجاء البيان كالتالي:-

"نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول".

"هدف دياز تم إلغائه بداعي التسلل لكنه كان قرار خاطىء واضح وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الفار"

"سنقوم بإجراء تقييم كامل على الأمور التي أودت بهذا الخطأ".

وانتهت المباراة بخسارة ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث نجح سون هيونج مين في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، من تسجيل الهدف الأول لفريقه توتنهام هوتسبير، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك أليسون بيكر.

ثم نجح جودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول في تسجيل هدف التعادل أمام توتنهام هوتسبير في الدقيقة 49 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الأول.

ثم سجل ماتيب مدافع فريق ليفربول هدف ذاته، في مرماه عند الدقيقة 96 من عمر الوقت الإضافي بالشوط الثاني، ليتقدم بالهدف الثاني لفريق توتنهام.