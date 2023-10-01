نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عبور أرتا سولار في الكونفدرالية.. الزمالك ينجو من عقدة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع نادي الزمالك التأهل لدور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" وذلك عقب تحويل تأخره أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي بهدفين ذهابا إلى فوز برباعية مقابل هدف إيابًا.



ولم تكن الأرقام التاريخية في صالح الفارس عقب خسارته بهدفين نظيفين على مدار المشاركات السابقة في المسابقات التابعة للاتحاد الافريقي كاف.

الزمالك تعرض لهذه المشكلة 4 مرات استطاع العبور والتأهل مرتين وواجه الاقصاء في مثلهم.

1- الزمالك أمام الجيش الرواندي

كانت هذه المباراة هي المأزق الأول الذي واجهه الفارس الأبيض في بطولة كأس الكؤوس الافريقية عام 1976

الزمالك سقط ذهابا بثنائية لكن في الإياب استطاع الفوز بسداسية مقابل هدف وحيد في مباراة أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

2- الزمالك أمام النجم الساحلي

في الكونفدرالية عام 1999 سقط الزمالك أمام النجم الساحلي بثنائية في دور نصف النهائي، ولكن رغم فوزه بثلاثية مقابل هدف خسر بطاقة العبور للمباراة النهائية.

الزمالك أمام الهلال السوداني

في دور 32 من بطولة دوري الابطال الافريقي سقط الزمالك بنتيجة (0-2) في عام 2007 أمام الهلال السوداني، ثم انتهت مباراة الإياب بالتعادل (2-2) ليودع الزمالك المنافسات مبكرا.

الزمالك اليوم استطاع العبور من عقبة أرتا سولار وسط سناريو درامي مثير لتواصل الأندية الافريقية تصدر المشهد في إياب دور 32 من المسابقات القارية.