نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الفجر الرياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن تجميد محمود علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسابات المدرب الكولومبي خوان كارلوس الفنية خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي التي انتهت منذ قليل.

محمود علاء لم يُبلغ بالعقوبة

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3 على حساب أرتا سولار الجيبوتي.

من جانبه قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "الفجر الرياضي" أنه قد تم توقيع عقوبة مالية قدرها 250 ألف جنيه على محمود علاء مدافع الفريق بالإضافة إلى تدربه بشكل منفرد بسبب عدم التزامه بالتعليمات الفنية للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

وتواصل موقع "الفجر الرياضي" مع مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الفريق لمعرفة رأي اللاعب في العقوبة الموقعة عليه وكواليس الواقعة مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

وأكد المصدر استياء محمود علاء من خروج العقوبة لوسائل الإعلام دون أن يتم إبلاغ اللاعب بالعقوبة المالية أو التأديبية حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الأيام القادمة ستوضح من كان على صواب ومن المخطئ في هذا الأمر، مؤكدا أن ما حدث هو مجرد "شو" أمام الرأي العام فقط.

وحرص محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم زملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي التي حقق خلالها الفريق الأبيض الفوز برباعية مقابل هدف.