نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد يحل أزمة محمود علاء مع أوسوريو.. إليك التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يتقدم باعتذار رسمي للجهاز الفني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يتقدم باعتذار أمام اللاعبين إلى الجهاز الفني، بعد عودة التدريبات، خاصةً بعدما حصل سوء فهم مع مدحت عبدالهادي مدرب الفريق خلال التدريبات قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية".

شاهد.. سر تشكيل "أوسوريو" للزمالك أمام أرتا سولار

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن الفريق صعب المهمة على نفسه أمام أرتا سولار الجيبوتي، رغم ضعف المنافس ولكن كان هناك إصرار على التأهل رغم صعوبة الأمر.

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللعب بثنائي رؤوس حربة في البداية، جاء من أجل استغلال الكرات العرضية، ولكن الأمور لم تسير كما رغبنا".

وأضاف أحمد مجدي: "بعد العودة إلى الطريقة المعتادة نجحنا في إحراز 4 أهداف بفضل الإصرار الذي تعاهدنا عليه بين الشوطين، وحاولنا تهدئة اللاعبين بين الشوطين، خاصةً أنه كان هناك حالة من التوتر، ونزول أوباما غير المباراة".

واستطرد: "أوباما نجح في أن يساهم في الأربع الأهداف المسجلة وهو ورقة رابحة بالنسبة لنا، وسنحاول تجهيز عدد كبير من اللاعبين في المباريات المقبلة، ونسعى لتحقيق لقب الكونفدرالية".

وقال: "الزمالك واجه نفس أزمة القيد من قبل ونجح بمساهمة اللاعبين الشباب في تحقيق الدوري، وسنعمل على معالجة الأخطاء خاصةً مع قوة المباريات المقبلة".

واختتم: "خطة المباريات تأتي على حسب كل مباراة، وأوسوريو يتشاور مع الجهاز الفني حول تشكيل المباريات ولكن القرار في النهاية له، ومركز حراسة المرمى من المراكز الحساسة ومن الجيد أن يكون منافسة بين اللاعبين لحجز أمكانهم الأساسية".