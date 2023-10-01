نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر؟ شاهد الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول، من أفضل المدربين وهناك تمسك شديد به.

هل يرحل فيتوريا عن منصبه؟

وتابع أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "فيتوريا هو سعيد في منصبه ولا يوجد أي استقرار حول رحيله ولديه رغبة في الاستمرار".

وأضاف محمد أبو الوفا: "الوضع المالي داخل الاتحاد المصري صعبة للغاية، والمصروفات أكبر من الدخل الوارد، والشركة المسوقة تساهم بشكل كبير، ونبحث عن رعاة لتطوير الموارد المادية".

وقال: "عدم التقدم لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، جاء بسبب عدم طرح الأمر ولم ننوي الترشح لاستضافة البطولة".

واختتم: "لم نتوقف لحظة عن طلب زيادة الحضور الجماهيري، ونستهدف حضور الجماهير بالسعة الكاملة في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز".