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أحمد جودة - القاهرة -

فتح أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، النار على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، رغم الفوز على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

دويدار يرشح مدربين لخلافة أوسوريو في الزمالك

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو عنيد جدًا، والزمالك مفازش بعبقرية المدرب فاز بإصرار اللاعيبة والجمهور".

وتابع: "لاعيبة الزمالك محصلتش على فلوس من 8 شهور".

واختتم: "وجود واستمرار أوسوريو خطر وطارق مصطفى وأحمد حسام ميدو ومدحت عبد الهادي لو حصل على المهمة هيكون احسن من أوسوريو لو انا في أيدي الاختيار هختار طارق مصطفى أو حلمي طولان".