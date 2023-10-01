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أحمد جودة - القاهرة -

علق النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان على تسجيله سوبر هاتريك أمام فريق ساليرنيتانا أمس في بطولة الدوري الإيطالي.

أول تعليق من لاوتارو مارتينيز بعد تسجيله 4 أهداف أمام ساليرنيتانا في الكالتشيو

وقال مارتينيز في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" خسرنا المباراة الماضية في ملعب سان سيرو أمام ساسولو، ولا أعتقد أننا كنا نستحقها، لكننا تلقينا هدفين من أخطائنا، لذلك كان علينا الفوز اليوم".

وأكد: "لقد صنعنا الفرص في الشوط الأول ولم نستغلها بشكل جيد، لكن دخلنا الشوط الثاني بالعزيمة والحماس من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز، وهذا هو ما يجب أن يتمتع به إنتر ميلان دائمًا، لقد سجلت أربعة أهداف، لكن الشيء المهم هو أن إنتر فاز بالمباراة".

وأوضح: "أعتقد أننا واجهنا بعض التراجع البدني، حيث نضغط عاليًا ونحاول استعادة الكرة بمجرد أن نفقدها، وهذا يؤثر سلبًا علينا، المدرب يتخذ خياراته، الشيء المهم هو أن نكون جميعًا جاهزين عندما يُطلب منا التقدم”.

وأختتم: "أحاول التحسن داخل الملعب وخارجه، لدي الآن عائلة وطفلان وهذا يساعدني على الاستقرار والحفاظ على تركيزي"