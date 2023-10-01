نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 1-10-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح ريال في خطف صدارة الدوري الإسباني في الموسم الحالي من غريمه التقليدي برشلونة برصيد ٢١ يليه البرسا برصيد ٢٠ نقطة.

تمكن برشلونة عقب رحيل أسطورته ليونيل ميسي من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب استمر ثلاثة مواسم متتالية ليؤكد قدرته على المنافسة مرة أخرى.

انطلقت النسخة الثالثة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني في أغسطس الماضي ومن المقرر أن ينتهي في ٢٦ مايو ٢٠٢٤.

يشارك في الموسم الحالي ثلاثة أندية صعدت من الدرجة الثانية وهم: غرناطة ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباريات الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الاحد 1-10-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ويستعرض الفجر الرياضي جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي



• ديبورتيفو ألافيس وأتلتيك بيلباو ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر

• ألميريا وغرناطة ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣ عصرا بتوقيت مصر

. ديبورتيفو ألافيس وأوساسونا ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٥: ٥ عصرا بتوقيت مصر

• أتلتيكو مدريد وقادش ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت مصر

• ريال بيتيس وفالنسيا ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر