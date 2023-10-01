نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة مروعة تتسبب في إلغاء مواجهة فالفيرك وأياكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري الهولندي الممتاز تم إلغاء مباراة فالفيك وأياكس قبل نهايتها بأقل من 6 دقائق بعد الإصابة القوية التي تعرض لها حارس فالفيك إيتيان فايسن.

إصابة مروعة لحارس فالفيك تتسبب في إلغاء مواجهة فالفيرك وأياكس

وتعرض حارس فالفيك إيتيان فايسن لإصابة قوية عند الدقيقة 84 عند إصطدامه على مستوى الرأس مع أحد لاعبي أياكس مما أدى لفقدانه الوعي حيث تم إلغاء اللقاء بواسطة الحكم بول فان بوكيل.



وأعلن نادي فالفيك في بيان رسمي: "أعزائي أعضاء فالفيك، لقد تم إيقاف المباراة أخيرًا، بمجرد أن نعرف المزيد، سنعود إليكك شكرًا لكم الآن، ورحلة سعيدة إلى منازلكم".

وأضاف فالفيك في بيان أخر: "لقد صدمنا للغاية بسبب الحادث الذي وقع على أرض الملعب مع حارس المرمى إتيان فايسن، ويمكننا أن نعلن أنه بعد إجراء فحص طبي مكثف، أصبح واعيا وتم نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات، نتمنى لإتيان الكثير من القوة والقوة ونأمل أن يكون معنا مرة أخرى قريبًا".

وفي بيان رسمي لنادي أياكس أعلن فيه تضامنه مع الحارس: "الأمر يتعلق بما هو أكثر من مجرد كرة قدم، ندعو الله أن تكون بخير، إتيان".

جدير بالذكر أن نتيجة اللقاء كانت تشير إلى تقدم أياكس بنتيجة 3-2 قبل أن يتم إيقافها وإلغاؤها.