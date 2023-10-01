نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الاحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
ينتظر عشاق الدوري الإسباني مباريات الليجا التي يتنافس فيها ٢٠ نادي على اللقب في الموسم الحالي على رأسهم برشلونة وريال مدريد.
يطمح ريال مدريد في استعادة ذاكرة الانتصارات والبطولات في الموسم الحالي، حيث تمكن نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل ٦ أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الليجا.
يواصل نجوم الليجا جهودهم في كل مباراة من أجل تسجيل الأهداف للمنافسة على لقب هداف الليجا الذي توج به البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في الموسم الماضي برصيد ٢٣ هدف.
قائمة هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الاحد
ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..
- ١ - جود بيلينجهام - ريال مدريد - ٦ أهداف
- ٢ - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - ٥ أهداف
- ٣- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - ٥ أهداف
- ٤- ألكسندر سورلوث - فياريال - ٤ أهداف
- ٥- خوسيلو- ريال مدريد - ٤ أهداف
- ٦ - تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد - ٤ أهداف
- ٧- ابدون براتس - ريال مايوركا - ٤ أهداف
- ٨- سيرجيو أريباس - ألميريا - ٤ أهداف
- ٩- اينياكي ويليامز - أتلتيك بيلباو- ٤ أهداف
- ١٠ - فيدات موريكي - ريال مايوركا - ٤ أهداف